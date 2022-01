Infowar sull’Ucraina Usa e Ue puntano il dito contro Putin

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il ruolo di RT e Sputnik come punti di disinformazione e propaganda è più evidente quando si occupano di questioni di importanza politica per il Cremlino. Un esempio lampante è l’uso che la Russia fa di RT e Sputnik per cercare di cambiare le opinioni pubblichein Europa, negli Stati Uniti e in America Latina. Quando i resoconti fattuali sulle principali priorità di politica estera non sono a favore, la Russia usa i media internazionali finanziati dallo Stato per iniettare disinformazione e propaganda pro-Cremlino nell’ambiente informativo. Questi passaggi sono contenuti in un documento pubblicato nei giorni scorsi dal Global Engagement Center del dipartimento di Stato americano. Secondo Washington, mentre RT e Sputnik si presentano come “organizzazioni mediatiche finanziate pubblicamente, trasparenti e giornalisticamente indipendenti”, come BBC e Voice of ...