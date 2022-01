Il tabellone dei quarti | Berrettini e Sinner possono ritrovarsi in finale

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Per la quinta volta nella storia degli Slam, due tennisti italiani arrivano contemporaneamente a giocarsi un posto per le semifinali. Era accaduto a Gianni Cucelli e Rolando Del Bello al Roland Garros ...

Berrettini - Monflils ? Il primodue azzurri a scendere in campo è Matteo Berrettini che nella tarda mattinata italiana di martedì affronta il francese Gael Monfils. I precedenti vedono Matteo ......il primodue ottavi per i risultati di Coppa d'Africa 2021 : degli Scorpioni abbiamo parlato, e oggi dovranno stare attenti agli Elefanti Nazionali che già due anni fa erano arrivati al...È successo durante l’intervista a Jannik Sinner, dopo che l’azzurro ha battuto De Minaur e si è qualificato ai quarti di finale ...Mercoledì 26 gennaio Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo per il match dei quarti di finale degli Australian Open 2022 contro il greco (n.4 del mondo) Stefanos Tsitsipas. La sfida si preannuncia ...