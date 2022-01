Green pass | cambiano le regole L' indiscrezione sulla durata | chi verrà fregato a bruciapelo

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il governo ragiona su una proroga oltre i sei mesi per la scadenza delper chi ha fatto la dose booster del vaccino. E sul tavolo ci sono anche i nodi della minoredel certificato rispetto ai 9 mesi di altri Paesi europei e dell'obbligo di tampone per chi arriva in Italia, anche con la terza dose: dalle Regioni è arrivato un grido d'allarme per le ripercussioni sul turismo. Dal 1° febbraio ladel certificato verde diminuirà da 9 a 6 mesi (dopo che il 15 dicembre 2021 c'era stato un primo taglio da 12 a 9 mesi). Calcolando che la somministrazione del booster è partita a metà settembre, a metà marzo ci saranno i primi italiani colscaduto nonostante abbiano fatto tre dosi e non ci sia, al momento, alcuna indicazione riguardo ad un'eventuale quarta ...

Dal 24 gennaio 4 regioni passano in zona arancione. Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia che si aggiungono alla Valle d'Aosta. In questa zona, senzasono consentiti gli spostamenti con un proprio mezzo solo per "lavoro, necessità, salute o per servizi non presenti nel comune". Anche senza certificato sono permessi, invece, gli ...Dovrà scontare una pena residua di quasi 5 anni il commercialista latitante arrestato dai finanzieri di durante i controlli deiin una pizzeria di Agnano. Si tratta di Andrea Vetromile , 48enne di origini partenopee ma residente in Ungheria, commercialista per anni consulente dell'ex senatore Sergio de Gregorio e ...L'Unione Europea si prepara ad abbandonare la mappa del contagio, sino ad oggi fondamentale per definire le aree più colpite dal coronavirus e dunque sottoposte a maggiori restrizioni di viaggio, in ...Locatelli invita ad avere prudenza nonostante il calo dei contagi perché potrebbero insorgere nuove varianti del virus.