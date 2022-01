GF Vip, Delia malata in casa: ha fatto il tampone? Cosa sta succedendo in queste ore nella casa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Molti telespettatori del GF Vip hanno cominciato a mostrare una certa preoccupazione per Delia Duran, palesemente malata: la modella venezuelana ha fatto il tampone? Una sua eventuale positività potrebbe causare problemi a tutto il reality show? Cosa succederà? LEGGI ANCHE :– GF VIP, Delia e la strana affermazione su Alex Belli: Cosa dichiara a Jessica lasciandola sorpresa I telespettatori del GF Vip discutono su Delia Duran, palesemente malata, e si chiedono se si sia sottoposta ad un tampone. Quale sarà la verità? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyDelia Duran malata al GF Vip: la modella venezuelana ha fatto il ... Leggi su funweek (Di lunedì 24 gennaio 2022) Molti telespettatori del GF Vip hanno cominciato a mostrare una certa preoccupazione perDuran, palesemente: la modella venezuelana hail? Una sua eventuale positività potrebbe causare problemi a tutto il reality show?succederà? LEGGI ANCHE :– GF VIP,e la strana affermazione su Alex Belli:dichiara a Jessica lasciandola sorpresa I telespettatori del GF Vip discutono suDuran, palesemente, e si chiedono se si sia sottoposta ad un. Quale sarà la verità? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyDuranal GF Vip: la modella venezuelana hail ...

