Filippa Lagerback fa sognare con il vestito in maglia dai colori pastello (Di lunedì 24 gennaio 2022) Illuminata da un raggio di sole, Filippa Lagerback ha sfoderato su Instagram il suo miglior sorriso, in uno scatto dove sembra appena tornata da una gita in un bosco incantato. Fra le mani stringe i meravigliosi romanzi classici della collana Storie senza tempo di RBA Italia, ma è il vestito che indossa nella foto a creare un’atmosfera da sogno. Si tratta di un lungo abito in maglia, caldo e confortevole, caratterizzato da colori pastello che si abbinano perfettamente alle copertine dei libri presenti nell’immagine. Il tessuto in lana crea una texture soffice, che avvolge leggera la sua silhouette e crea immediatamente un senso di comodità. Il modello, che scende dritto fino ai piedi, è aderente nella parte inferiore, mentre diventa più morbido salendo verso le spalle. Il capo ha ... Leggi su diredonna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Illuminata da un raggio di sole,ha sfoderato su Instagram il suo miglior sorriso, in uno scatto dove sembra appena tornata da una gita in un bosco incantato. Fra le mani stringe i meravigliosi romanzi classici della collana Storie senza tempo di RBA Italia, ma è ilche indossa nella foto a creare un’atmosfera da sogno. Si tratta di un lungo abito in, caldo e confortevole, caratterizzato dache si abbinano perfettamente alle copertine dei libri presenti nell’immagine. Il tessuto in lana crea una texture soffice, che avvolge leggera la sua silhouette e crea immediatamente un senso di comodità. Il modello, che scende dritto fino ai piedi, è aderente nella parte inferiore, mentre diventa più morbido salendo verso le spalle. Il capo ha ...

Advertising

infoitcultura : Filippa Lagerback fa sognare con il vestito in maglia dai colori pastello - andreastoolbox : Vestito Inverno 2022: in maglia come Filippa Lagerback è chic - zazoomblog : Il tailleur rosa di Filippa Lagerback è lo stile sporty chic del 2022 - #tailleur #Filippa #Lagerback #stile - andreastoolbox : Tailleur Inverno 2022: quello di Filippa Lagerback è chic - infoitinterno : Il tailleur rosa di Filippa Lagerback è lo stile sporty chic del 2022 -