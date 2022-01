Advertising

CalcioNews24 : #Roma, due club sulle tracce di #Diawara - lphaBlack : Diawara lascia perde la fregna… vattene a Marsiglia e non rompere il cazzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Diawara lascia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolola Roma? Due club di Serie A sulle sue tracce. Si sono defilate invece Cagliari e Valencia Sulle tracce di Amadourestano Sampdoria e Torino. Il duello tra le due società di ...Commenta per primo Reynoldsla Roma e passa in prestito al Kortrijk in Belgio. E' in stallo la trattativa con il Valencia per, che interessa alla Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello Sport , in caso di fumata ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Diawara lascia la Roma? Due club di Serie A sulle sue tracce. Si sono defilate invece Cagliari e Valencia Sulle tracce di Amadou Diawara restano Sampdor ...ROMA KAMARA DIAWARA PEREZ- Continua la caccia al terzo rinforzo. Negli ultimi dieci giorni di mercato Tiago Pinto lavorerà sulle uscite, Diawara e Perez su tutti, per poter arrivare a Kamara, con il q ...