Covid, Palù: «Ci stiamo avvicinando a immunizzazione popolazione umana»

«Un virus pandemico prima o dopo finisce per diventare endemico». Lo ha detto, in un'intervista rilasciata al Gr di Rai Radio Uno, il presidente dell'Aifa Giorgio Palù. «E questo - ha proseguito in relazione alla possibile endemizzazione - lo si acquisisce o per selezione naturale perché il virus non ha interesse ad uccidere l'ospite o perché aumentano le difese immunitarie». 

Per Oms Europa fine della pandemia è più vicina 

Nelle ultime ore hanno fatto notizia le dichiarazioni del responsabile dell'Oms Europa Hans Kluge che ha parlato del fatto che il Vecchio Continente si stia muovendo verso la fine della pandemia. Concetto espresso sottolineando che ci si attende un periodo di calma e la possibilità che il Covid 19 torni verso la fine dell'anno, non necessariamente con i connotati che potrebbero determinare la prosecuzione o il ritorno della pandemia.

