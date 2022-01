Covid-19, tornano a salire i morti e cresce la pressione sugli ospedali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come succede sempre il lunedì quando, dopo il weekend, vengono processati meno tamponi, registrano un calo i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. In ogni caso, i nuovi casi sono in calo anche rispetto a una settimana fa e confermano la stabilizzazione della curva annunciata dal commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo: "Ci sono buone notizie, sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda la variante Omicron e si sta andando in discesa". Purtroppo, tornano a salire, i morti e cresce la pressione sugli ospedali: rimangono invariati i posti letto occupati in terapia intensiva (101 ingressi del giorno), ma aumentano i ricoveri ordinari. Con l'incremento di oggi sono oltre 10 milioni gli italiani che a quasi due ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come succede sempre il lunedì quando, dopo il weekend, vengono processati meno tamponi, registrano un calo i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. In ogni caso, i nuovi casi sono in calo anche rispetto a una settimana fa e confermano la stabilizzazione della curva annunciata dal commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo: "Ci sono buone notizie, sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda la variante Omicron e si sta andando in discesa". Purtroppo,, ila: rimangono invariati i posti letto occupati in terapia intensiva (101 ingressi del giorno), ma aumentano i ricoveri ordinari. Con l'incremento di oggi sono oltre 10 milioni gli italiani che a quasi due ...

Advertising

lorenzlu : RT @OrtigiaP: DATI FUORVIANTI O FALSATI TRA POSITIVI AL COVID E PERSINO I DECESSI PER GIUSTIFICARE LE RESTRIZIONI.. i conti non tornano :… - 123stoka : RT @OrtigiaP: DATI FUORVIANTI O FALSATI TRA POSITIVI AL COVID E PERSINO I DECESSI PER GIUSTIFICARE LE RESTRIZIONI.. i conti non tornano :… - dovidovi20 : RT @OrtigiaP: DATI FUORVIANTI O FALSATI TRA POSITIVI AL COVID E PERSINO I DECESSI PER GIUSTIFICARE LE RESTRIZIONI.. i conti non tornano :… - IoioPk001 : RT @fratotolo2: Cosa non torna nei dati Covid utilizzati dal governo per imporre restrizioni? Il 56% dei vaccinati in terapia intensiva de… - fratotolo2 : RT @fratotolo2: Cosa non torna nei dati Covid utilizzati dal governo per imporre restrizioni? Il 56% dei vaccinati in terapia intensiva de… -