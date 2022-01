Continua l’esperimento dell’Earth’s Black Box

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo fa vi parlammo giàBox, la scatola nera che consegnerà ai posteri la registrazione di tutti i dati fondamentali riguardanti la salute del pianeta. Ma come sta procedendo? L’Earth’sBox (Getty) – curiosauro.itEsperimento Earth’sBox: un SOS per la Terra Quando il nostro mondo sarà al collasso o il disastro ambientale diventerà inevitabile, gli uomini del futuro potranno studiare come abbiamo fatto a ridurci in questo stato… Come? Analizzando i dati registrati nell’Earth’sBox. Una scatola nera che ppermtterà di ricostruire gli eventi in caso di disastri. Come noto, gli esperti credono che il nostro pianeta si stia avviando alla morte. Le cause sono molteplici. Riscaldamento globale, inquinamento, deserificazione, acidificazione ...