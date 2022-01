Compravendite Immobiliari e Mutuo: opportunità da cogliere, ma con prudenza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo stime preliminari dell’ISTAT la numerosità e il valore delle transazioni relative ad acquisti di abitazioni da parte delle famiglie si dovrebbe confermare in crescita per il 2021 rispetto all’anno precedente. L’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) è aumentato dell’1,2% nel terzo trimestre dello scorso anno rispetto al trimestre precedente e del 4,2% nei confronti dello stesso periodo del 2020. Anche il Loan To Value (LTV), cioè il rapporto tra il valore dell’immobile e l’importo finanziato tramite Mutuo, ha raggiunto un nuovo record: 1 Mutuo su 4 nel 2021 è stato concesso con LTV superiore al 80% e l’incremento registrato per il 2021 è stato del 41% rispetto all’anno precedente. Il dato è molto incoraggiante per gli operatori del settore anche se ovviamente confrontato con un periodo molto particolare di piena crisi pandemica. Il ... Leggi su fmag (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo stime preliminari dell’ISTAT la numerosità e il valore delle transazioni relative ad acquisti di abitazioni da parte delle famiglie si dovrebbe confermare in crescita per il 2021 rispetto all’anno precedente. L’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) è aumentato dell’1,2% nel terzo trimestre dello scorso anno rispetto al trimestre precedente e del 4,2% nei confronti dello stesso periodo del 2020. Anche il Loan To Value (LTV), cioè il rapporto tra il valore dell’immobile e l’importo finanziato tramite, ha raggiunto un nuovo record: 1su 4 nel 2021 è stato concesso con LTV superiore al 80% e l’incremento registrato per il 2021 è stato del 41% rispetto all’anno precedente. Il dato è molto incoraggiante per gli operatori del settore anche se ovviamente confrontato con un periodo molto particolare di piena crisi pandemica. Il ...

Advertising

valleumbracase : Trovate tutte le nostre soluzioni immobiliari all'interno del sito - alessacart : RT @SardiniaPost: #Sardegna ?? *** Gli affari immobiliari di Solinas: ecco tutta la storia sulla caparra restituita dal presidente lo scorso… - Geo_Network : Expert Trasferimenti Immobiliari è il software dedicato alla gestione delle compravendite, delle donazioni immobili… - StampaSavona : In Liguria boom di richieste di case in affitto, bene anche le compravendite immobiliari - danieledv79 : RT @LaStampa: In Liguria boom di richieste di case in affitto, bene anche le compravendite immobiliari -