CATANZARO-PALERMO, FELICI IN CAMPO DAL 1?: LE FORMAZIONI UFFICIALI (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le scelte di Silvio Baldini e Vincenzo Vivarini per il big match di Serie C CATANZARO-PALERMO, in programma al "Nicola Ceravolo" Leggi su mediagol (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le scelte di Silvio Baldini e Vincenzo Vivarini per il big match di Serie C, in programma al "Nicola Ceravolo"

Advertising

tvdellosport : ??Si è spento all'età di 82 anni Gianni #DiMarzio , allenatore e dirigente fra gli anni 70 e 90. Ha allenato Catanz… - Mediagol : CATANZARO-PALERMO, FELICI IN CAMPO DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - PalermoCalcMerc : @Palermofficial ? Catanzaro-Palermo: Ecco gli 11 di Baldini Felici subito in campo - ADRI681013 : @kristiancenti Palermo e Catanzaro 2 piazze Nobili - Mediagol : Serie C-Girone C, Catanzaro-Palermo: diretta testuale di -