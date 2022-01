Caso Ronaldo: nervoso con Rangnick e i compagni. Gennaio flop (Di lunedì 24 gennaio 2022) per il portoghese del Manchester United Cristiano Ronaldo ha realizzato un gol nell’ultimo mese con Manchester United. Ad oggi il quarto posto dei Red Devils è sempre più a rischio e il portoghese sta attraversando un periodo di magra realizzativa, il peggiore da quando ha lasciato il Real Madrid. In generale la stagione di CR7 è per rendimento al di sotto di quelle con la maglia della Juventus (14 gol in 24 partite). E intano c’è chi mormora di rapporti sempre più tesi con Rangnick che lo ha sostituto col Brentford lasciandolo impettito. Chi lo ha osservato da vicino parla di un CR7 nervoso anche con i compagni di squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) per il portoghese del Manchester United Cristianoha realizzato un gol nell’ultimo mese con Manchester United. Ad oggi il quarto posto dei Red Devils è sempre più a rischio e il portoghese sta attraversando un periodo di magra realizzativa, il peggiore da quando ha lasciato il Real Madrid. In generale la stagione di CR7 è per rendimento al di sotto di quelle con la maglia della Juventus (14 gol in 24 partite). E intano c’è chi mormora di rapporti sempre più tesi conche lo ha sostituto col Brentford lasciandolo impettito. Chi lo ha osservato da vicino parla di un CR7anche con idi squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

