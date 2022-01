Capienza Stadi: l’A.D. della Serie A fa l’annuncio! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, De Siervo parla apertamente di “una vera delusione” dalle pagine de La Gazzetta dello Sport. D Siervo infatti ha parlato della Capienza degli Stadi e della forte delusione avuta da parte del governo Draghi. Serie a Capienza Stadi, c’è l’annuncio“Versiamo ogni anno 1,2 miliardi di contribuzione, non aiutarci in modo adeguato significa fare un autogol al sistema Italia“. De Siervo aggiunge: “Almeno avrebbero potuto concedere una rateizzazione, per almeno 3 anni, delle tasse dovute dalle nostre squadre: mi auguro che, in zona Cesarini, il governo consenta almeno di differire i termini“. Sull’ argomento Stadi ha detto: “da Febbraio torniamo al 50% ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luigi De Siervo, amministratore delegatoLegaA, De Siervo parla apertamente di “una vera delusione” dalle pagine de La Gazzetta dello Sport. D Siervo infatti ha parlatodegliforte delusione avuta da parte del governo Draghi., c’è l’annuncio“Versiamo ogni anno 1,2 miliardi di contribuzione, non aiutarci in modo adeguato significa fare un autogol al sistema Italia“. De Siervo aggiunge: “Almeno avrebbero potuto concedere una rateizzazione, per almeno 3 anni, delle tasse dovute dalle nostre squadre: mi auguro che, in zona Cesarini, il governo consenta almeno di differire i termini“. Sull’ argomentoha detto: “da Febbraio torniamo al 50% ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Quesito: dove lo sport ha ricevuto aiuti per 8 miliardi e il calcio di vertice prestiti per 600 milioni e 250 milio… - FBiasin : L’errore non è #Sanremo con capienza al 100%, l’errore sono gli stadi con capienza ridotta a 5000 con tre dosi e… - EarendilElessar : @ilmessaggeroit Mentre cinema, stadi e teatri (Ariston escluso ovviamente) a capienza ridotta vero? - Spazio_J : 'A febbraio cambia nuovamente la capienza negli stadi!': le parole dell'AD della Lega Serie A -… - CMarziane : RT @RadioRadioWeb: Ufficializzata la capienza al 100% all'Ariston con lasciapassare rafforzato, 'ma all'aperto allo stadio non si può stare… -