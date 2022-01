Calcio | San Siro | al via i lavori di rifacimento del prato

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Milano, 24 gen. - (Adnkronos) - Dopo le lamentele di Milan e Inter è iniziato oggi ildeldello stadio 'Meazza' di San. Il campo anche ieri sera per il match tra i rossoneri e la Juventus è apparso in pessime condizioni. Il giorno prima si era giocata Inter-Venezia. Fra le cause del deterioramento, oltre al clima, anche i tanti impegni. Da inizio stagione, in 153 giorni, sono state giocate 34 partite (tra campionato, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa e Nations League).

Advertising

SkySport : San Siro, iniziano i lavori per rifare il prato. VIDEO #SkySport #SanSiro - Gazzetta_it : Inter, #Lautaro a cuore aperto: 'Che brividi la festa scudetto a San Siro' - Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ?? Inizia il match di San Siro! ?? Primo pallone mosso dagli ospiti ?? #InterVenezia 0?-0?… - positanonews : #Calcio #Cronaca #SportPenisolaeCostiera Durante la partita con il Givova Capri e il San Vito Positano il ricordo c… - RaiSport : ?? Al via i lavori sul manto di #SanSiro Dopo le lamentele di #Milan e #Inter è iniziato oggi il rifacimento del pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio San

La Sicilia

... 'Siro si tingerà di nerazzurro e sarà un'atmosfera comunque speciale nonostante il 50% di capienza dello stadio Giuseppe Meazza - scrivono i nerazzurri in una nota - Vi aspettiamo aSiro per ...Dopo le lamentele di Milan e Inter è iniziato oggi il rifacimento del prato dello stadio 'Meazza' diSiro. Il campo anche ieri sera per il match tra i rossoneri e la Juventus è apparso in pessime condizioni. Il giorno prima si era giocata Inter - Venezia. Fra le cause del deterioramento, oltre al ...Dopo le lamentele di Milan e Inter è iniziato oggi il rifacimento del prato dello stadio 'Meazza' di San Siro. Il campo anche ieri sera per il match tra i rossoneri e la Juventus è apparso in pessime ...Milano, 24 gen. - Dopo le lamentele di Milan e Inter è iniziato oggi il rifacimento del prato dello stadio 'Meazza' di San Siro. Il campo anche ieri sera per il ...