Cade dal tetto della scuola e muore a 20 anni. L’errore fatale di Roberto, l’amico confessa: “È stato un attimo” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bagno Ripoli, un’intera comunità in lutto piange la morte di Roberto Frezza. Iscritto alla facoltà di ingegneria e con il cuore colmo di passioni, tra cui quella del calcio, Roberto lascia la famiglia, i colleghi e gli amici. Una more tragica avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 gennaio quando il 20enne si è introdotto nel cortile dell’ex istituto scolastico in compagnia di un amico. Originario di San Piero a Sieve, Roberto era un ex studente dell’istituto Gobetti Volta. Si sarebbe introdotto nel cortile dell’edificio in compagnia di un amico, tutto per immortalare quel momento in un selfie da poter condividere sui social. Poi la tragedia. Secondo quanto riportano sia La Nazione che La Repubblica, i due ragazzi hanno deciso di salire sul tetto passando da una scala anticendio. Secondo la testimonianza ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bagno Ripoli, un’intera comunità in lutto piange la morte diFrezza. Iscritto alla facoltà di ingegneria e con il cuore colmo di passioni, tra cui quella del calcio,lascia la famiglia, i colleghi e gli amici. Una more tragica avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 gennaio quando il 20enne si è introdotto nel cortile dell’ex istituto scolastico in compagnia di un amico. Originario di San Piero a Sieve,era un ex studente dell’istituto Gobetti Volta. Si sarebbe introdotto nel cortile dell’edificio in compagnia di un amico, tutto per immortalare quel momento in un selfie da poter condividere sui social. Poi la tragedia. Secondo quanto riportano sia La Nazione che La Repubblica, i due ragazzi hanno deciso di salire sulpassando da una scala anticendio. Secondo la testimonianza ...

Advertising

andriola69 : RT @Vince7914: Ma cosa hanno sti giovani nel cervello le pigne? - askanews_ita : #Firenze, cade dal tetto di una scuola e muore a vent'anni - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Firenze, cade dal tetto della sua ex scuola per un selfie. Morto un 20enne - infoitinterno : Cade di notte dal tetto della scuola: gravissimo - infoitinterno : Firenze, cade dal tetto della sua ex scuola: grave un ventenne -