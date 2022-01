Borse, lunedì ad alta tensione tra Fed e Ucraina. Milano (-4%) la peggiore in attesa del Quirinale (Di lunedì 24 gennaio 2022) attesa per le decisioni della Banca centrale Usa. Timori di un intervento militare russo a Kiev: giù rublo e Borsa di Mosca. Spread in rialzo mentre inizia il voto per l'elezione del presidente della Repubblica Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 24 gennaio 2022)per le decisioni della Banca centrale Usa. Timori di un intervento militare russo a Kiev: giù rublo e Borsa di Mosca. Spread in rialzo mentre inizia il voto per l'elezione del presidente della Repubblica

Tonfo in Europa e a Wall Street tra attesa Fed e tensioni Ucraina. Piazza Affari tocca - 4%

Scendono le Borse del Vecchio Continente Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso: Lunedì 24/01/2022 01:30 Giappone : PMI manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 54,3 punti) 10:00 Unione Europea : PMI composito (atteso 52,6 punti; ...

Lunedì nero per le borse europee. Piazza Affari perde il 4%