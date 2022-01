Basta Crederci | una felice realtà che fa bene a Monreale

(Di lunedì 24 gennaio 2022)– Da qualche anno nella città di, un gruppo di volontari armati degli attrezzi del mestiere e di tanta buona volontà, si impegna per far risplendere tutte quelle zone della città che – magari per via della lontananza dal centro storico – non sono mai state ripulite o bonificate. Ci riferiamo ovviamente al gruppo (live.it)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Basta Crederci

Automoto.it

...un primo tempo praticamente perfetto per avere la meglio dell' Empoli , quattro gol dei giallorossi che nel secondo tempo si rilassano un po' troppo permettendo ai padroni di casa di...Nelle ultime due partite abbiamo avuto una pallavolo migliore che in passato, anche per gli innesti che sono stati fatti, penso che dobbiamodi più e fare più gruppo per portare a casa ...Monza fa valere il pronostico: Bergamo lotta, strappa con decisione il primo set e rende la vita difficile alle brianzole, in particolare con Lanier, che con i suoi 22 punti (48%) ha dato battaglia, m ...Termina 2-1 per l'Inter il match contro il Venezia valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Barella e Dzeko ...