Ava Hangar ed Enorma Jean litigano: “Quello che succedeva dietro le quinte” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ieri sera su Real Time è andata in onda la terza puntata di Drag Race Italia, quella del tributo a Raffaella Carrà e quindi quella dello scontro fra Enorma Jean ed Ava Hangar nel backstage. Le puntate sono state registrate fra agosto e settembre e – nonostante siano passati quattro mesi – i rapporti fra loro sembrerebbero essere tutt’ora gelidi. Commentando su Twitter la puntata, Enorma Jean ha scritto: “Io a tutto questo dico NO. Dico solo NO. Sempre NO. L’ho sempre detto da piccolino , da adolescente, da giovane e ancora ora a 46 anni. A un gruppo di bulli io dico no. La mia voce che trema di umiliazione è la cosa più brutta. Io dico NO. NO. NO #DragRaceItalia”. Tweet a cui Ava Hangar ha così risposto: “Not Enorma Jean che tira ancora fuori con ... Leggi su biccy (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ieri sera su Real Time è andata in onda la terza puntata di Drag Race Italia, quella del tributo a Raffaella Carrà e quindi quella dello scontro fraed Avanel backstage. Le puntate sono state registrate fra agosto e settembre e – nonostante siano passati quattro mesi – i rapporti fra loro sembrerebbero essere tutt’ora gelidi. Commentando su Twitter la puntata,ha scritto: “Io a tutto questo dico NO. Dico solo NO. Sempre NO. L’ho sempre detto da piccolino , da adolescente, da giovane e ancora ora a 46 anni. A un gruppo di bulli io dico no. La mia voce che trema di umiliazione è la cosa più brutta. Io dico NO. NO. NO #DragRaceItalia”. Tweet a cui Avaha così risposto: “Notche tira ancora fuori con ...

Advertising

Elena48565348 : RT @LadyPolemika: Grande Ava Hangar che retwitta un tweet dove dico che non mi piace, non ho capito il perché ma comunque boh, grande Ava (… - LadyPolemika : Grande Ava Hangar che retwitta un tweet dove dico che non mi piace, non ho capito il perché ma comunque boh, grande… - avahangar : RT @LadyPolemika: A me ava hangar proprio non piace, c'è poco da fare. #dragraceitalia - ColombiaIsLost : Per me veder discutere Ava Hangar ed Enorma su Twitter è come veder litigare mamma e papà - IsaRos1985 : Cmq ava hangar ha lo sguardo da pazza tipo arancia meccanica #DragRace -