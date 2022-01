Anticipazioni Beautiful Puntate dal 31 Gennaio al 5 Febbraio 2022: Eric Sta Ingannando Quinn? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 31 Gennaio a sabato 5 Febbraio 2022 e anteprime Puntate AmEricane: Quinn in lacrime per Eric! Anticipazioni Beautiful: Liam vorrà confessare a Hope tutta la verità sulla notte di passione con Steffy! Thomas rivelerà alla Logan che la amerà per sempre anche se non possono stare insieme. Eric, nel frattempo, perdonerà Quinn. Ma… nonostante questo, apparirà molto inquieto ed insicuro! Ecco come ci stupiranno i prossimi appuntamenti della soap amEricana! Le Anticipazioni Beautiful, riguardanti la trama delle Puntate in onda da lunedì 31 ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 24 gennaio 2022)Tramada lunedì 31a sabato 5e anteprimeAmane:in lacrime per: Liam vorrà confessare a Hope tutta la verità sulla notte di passione con Steffy! Thomas rivelerà alla Logan che la amerà per sempre anche se non possono stare insieme., nel frattempo, perdonerà. Ma… nonostante questo, apparirà molto inquieto ed insicuro! Ecco come ci stupiranno i prossimi appuntamenti della soap amana! Le, riguardanti la trama dellein onda da lunedì 31 ...

