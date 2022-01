Adesso l’Atalanta che spiazza i rivali è un camaleonte

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche una partita noiosa come raramente è capitato di vedere nell’era Gasperini può portare buone notizie. I resti del, completati da alcuni baby, andati in campo sabato sera all’Olimpico contro la Lazio, redistribuiti in una formazione ridisegnata con alcuni giocatori spostati dal loro ruolo naturale, hanno retto egregiamente il confronto con un’avversaria che lamentava la metà delle assenze patite dai nerazzurri e sulla carta era ovviamente favorita, non fosse che in attacco può schierare quel Ciro Immobile che non sarà un fulmine di guerra ma da anni è uno dei cannonieri più prolifici del panorama italiano.