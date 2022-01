"A parte il tuo capo...".. Anna Pettinelli, grave insinuazione: Rudy Zerbi e De Filippi di sasso (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ad Amici non mancano le scintille. Stavolta anche tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Tra i due professori l'aria è tesissima: ci va di mezzo un collega che non è presente durante la puntata. Zerbi mantiene la linea della scorsa settimana, addio a Rea perché risulta ultima in classifica della puntata. Gli altri ultimi in classifica erano Albe e Crytical, alunni di Anna Pettinelli, che però non ha eliminato nessuno dei due. Tra Zerbi e la Pettinelli, sicuramente, ci sono modi diversi di vedere le classifiche. La Pettinelli sembra essere più istintiva e, al tempo stesso, viene ammirata dal pubblico che sembra essere d'accordo con lei. Intanto, Nicol la settimana scorsa è uscita per una classifica generale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ad Amici non mancano le scintille. Stavolta anche tra. Tra i due professori l'aria è tesissima: ci va di mezzo un collega che non è presente durante la puntata.mantiene la linea della scorsa settimana, addio a Rea perché risulta ultima in classifica della puntata. Gli altri ultimi in classifica erano Albe e Crytical, alunni di, che però non ha eliminato nessuno dei due. Trae la, sicuramente, ci sono modi diversi di vedere le classifiche. Lasembra essere più istintiva e, al tempo stesso, viene ammirata dal pubblico che sembra essere d'accordo con lei. Intanto, Nicol la settimana scorsa è uscita per una classifica generale ...

Advertising

lollo00857509 : RT @EsattoC: IL TUO AMICO ITALIANO ETERO E STRAFIGO LO ESCE DURO IN MACCHINA, CHE FAI? ???? Scrivilo nei commenti ?? A 70RT TROVI LA SECONDA… - MyHeadIsAJungl1 : Quando una storia finisce a tuo malincuore ma sei costretta a prendere questa decisione,così che l'altra parte poss… - Cosimomarinell2 : @maldiniforever3 Sarò di parte nn so' ,ma quello di Calabria è una spallata che 9 su 10 nn danno rigore...su Morata… - Emanuele676 : @AlexFuse2 @giorgiogilestro @SilvestriMd A parte che 'trincea' indica il fatto che bisogna solo resistere e non si… - AndreaUsvi : @Nixnives1 @elevisconti Sicuramente non sono dalla parte degli sciacalli, al contrario tuo. -

Ultime Notizie dalla rete : parte tuo Laura Pausini racconta l'incontro con Madame lo non vedo l'ora che il mondo conosca il tuo talento Fra , che come ti dico sempre è nella tua ... Il brano sarà parte fondamentale della colonna sonora del film dedicato alla carriera di Pausini e in ...

C'è posta per te, Luca Argentero e l'elogio "alla resilienza e al coraggio" degli atleti paralimpici So che nel tuo futuro, Andrea, c'è anche lo sport. Il mio migliore augurio è che continui a fare parte della tua vita ". Secondo ospite della puntata una vera e propria icona del calcio: Roberto ...

Amici 21, Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi: "A parte il tuo capo...". Maria De Filippi di sasso LiberoQuotidiano.it Oroscopo: cosa lasciar andare e a cosa andare incontro nel 2022 ARIETE - Cosa lasciar andare - Lascia andare le preoccupazioni lavorative. Ansia e stress vanno messi da parte. Quest’anno, anche se per pochi mesi, Giove nel tuo Segno ti consentirà di allontanare da ...

lo non vedo l'ora che il mondo conosca iltalento Fra , che come ti dico sempre è nella tua ... Il brano saràfondamentale della colonna sonora del film dedicato alla carriera di Pausini e in ...So che nelfuturo, Andrea, c'è anche lo sport. Il mio migliore augurio è che continui a faredella tua vita ". Secondo ospite della puntata una vera e propria icona del calcio: Roberto ...ARIETE - Cosa lasciar andare - Lascia andare le preoccupazioni lavorative. Ansia e stress vanno messi da parte. Quest’anno, anche se per pochi mesi, Giove nel tuo Segno ti consentirà di allontanare da ...