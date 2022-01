Vaccini, oltre un milione di bambini tra 5 e 11 anni ha almeno una dose (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono 1.021.173, ovvero il 27,93%, i bambini nella fascia 5 - 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid. E' quanto emerge dal report del governo. Quelli che hanno completato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono 1.021.173, ovvero il 27,93%, inella fascia 5 - 11che hanno ricevutounadi vaccino contro il Covid. E' quanto emerge dal report del governo. Quelli che hanno completato ...

Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, oltre un milione di bambini tra 5 e 11 anni ha almeno una dose #vaccini - s_ricotti : @radiosilvana @viciobonura @wandering_atom Con oltre 200k di casi al giorno vs il picco di 40k quando non c’erano i… - Carlino_Forli : Vaccini, partite le prenotazioni anche per i ragazzi oltre i 12 anni - R_Legnazzi : Testo di propaganda no vax ricevuto da conoscente. Oltre a non presentare la fonte (come sempre) ora han deciso che… - MediasetTgcom24 : Vaccini, oltre un milione di bambini tra 5 e 11 anni ha almeno una dose #vaccini -