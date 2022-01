Quirinale, Letta punta su incontro con Salvini e prova a proteggere Draghi. Verso scheda bianca ai primi voti (Di lunedì 24 gennaio 2022) "E' sicuramente molto complicato, ma sono ottimista". Enrico Letta riassume così, parlando dalle telecamere di Rai Tre, la situazione delle trattative per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il passo indietro di Silvio Berlusconi non ha affatto spianato la strada ad un'intesa e, anzi, ha persino complicato la possibile elezione di Mario Draghi. Quel no arrivato da leader di Fi era inatteso e ha ulteriormente ingarbugliato la matassa, offrendo sponda alla freddezza del Movimento 5 stelle e di Matteo Salvini. Un problema, perché come dicono in molti "così rischiamo di perdere Draghi sia a palazzo Chigi che al Quirinale". E Letta ora è convinto che proprio il colloquio con il leader della Lega potrà essere decisivo per sbloccare la situazione.Di sicuro, appunto, ora è più ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 24 gennaio 2022) "E' sicuramente molto complicato, ma sono ottimista". Enricoriassume così, parlando dalle telecamere di Rai Tre, la situazione delle trattative per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il passo indietro di Silvio Berlusconi non ha affatto spianato la strada ad un'intesa e, anzi, ha persino complicato la possibile elezione di Mario. Quel no arrivato da leader di Fi era inatteso e ha ulteriormente ingarbugliato la matassa, offrendo sponda alla freddezza del Movimento 5 stelle e di Matteo. Un problema, perché come dicono in molti "così rischiamo di perderesia a palazzo Chigi che al". Eora è convinto che proprio il colloquio con il leader della Lega potrà essere decisivo per sbloccare la situazione.Di sicuro, appunto, ora è più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - Agenzia_Ansa : Quirinale, 'Togliere Draghi dalla presidenza del Consiglio sarebbe pericoloso'. Lo afferma il leader della Lega Sa… - repubblica : Quirinale: vertice tra Letta, Conte e Speranza. Il leader Pd: 'Parlero' con Salvini del bis di Mattarella' - Angela23763271 : RT @ilfoglio_it: Il fronte che vorrebbe Draghi al Quirinale inizia a diventare robusto anche nel M5s. Ma ch'è chi vorrebbe un Mattarella bi… - marielladidi : RT @sissiisissi2: Tutta la destra non vuole Draghi al Quirinale, idem il m5s, in pratica solo Letta lo vuole ahahah -