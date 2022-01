Advertising

OperaFisista : Petrolio: cala dopo record, ma puo' salire fino a 90 dollari - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Petrolio: cala dopo record, ma puo' salire fino a 90 dollari: Secondo analisti quotazioni in crescita ma incognita… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio cala

Agenzia ANSA

Il greggio ha chiuso in calo venerdì (Wti - 0,48% a 85,14 dollari al barile e Brent - 0,55% a 87,89 dollari al barile) ma la parabola ascendente non sembra sia finita. L'oro nero ha infatti raggiunto ...Bucarest, 21 gen 14:45 - Nei primi 11 mesi del 2021 la Romania ha prodotto greggio per oltre 2,8 milioni di tonnellate equivalenti di, il 4,1 per cento...Il greggio ha chiuso in calo venerdì (Wti -0,48% a 85,14 dollari al barile e Brent -0,55% a 87,89 dollari al barile) ma la parabola ascendente non sembra sia finita. (ANSA) ...Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 84,41 dollari per barile, in calo dell'1,33%.Aumenta di poco lo spread , che si porta a +138 punti… Leggi ...