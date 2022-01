Omicidio Gioia, Giovanni Limata tenta il suicidio in carcere (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Presso la Casa Circondariale Avellino, un giovane detenuto ha messo in atto un grave gesto di autolesionismo. Giovanni Limata è passato agli onori della cronaca nazionale in quanto imputato con la fidanzata, anche lei detenuta nello stesso Istituto, dell’efferato Omicidio di Aldo Gioia nel capuologo avellinese. La conferma arriva nella nota diramata dal SAPPE. Il detenuto, nella giornata di domenica 23 gennaio, si è autolesionato, forse in un momento di sconforto, procurandosi dei profondi tagli agli avambracci ed alla gola, utilizzando il coperchio di una scatoletta di tonno. Grazie all’intervento del Personale della Polizia Penitenziaria che con l’ausilio dei compagni di detenzione dello stesso, lo hanno contenuto dall’insano gesto. La tempestività dell’azione di soccorso ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Presso la Casa Circondariale Avellino, un giovane detenuto ha messo in atto un grave gesto di autolesionismo.è passato agli onori della cronaca nazionale in quanto imputato con la fidanzata, anche lei detenuta nello stesso Istituto, dell’efferatodi Aldonel capuologo avellinese. La conferma arriva nella nota diramata dal SAPPE. Il detenuto, nella giornata di domenica 23 gennaio, si è autolesionato, forse in un momento di sconforto, procurandosi dei profondi tagli agli avambracci ed alla gola, utilizzando il coperchio di una scatoletta di tonno. Grazie all’intervento del Personale della Polizia Penitenziaria che con l’ausilio dei compagni di detenzione dello stesso, lo hanno contenuto dall’insano gesto. La tempestività dell’azione di soccorso ...

Advertising

anteprima24 : ** Omicidio Gioia, Giovanni Limata tenta il #Suicidio in #Carcere ** - ottopagine : Omicidio Gioia, Limata tenta il suicidio in carcere #Avellino - ptvtelenostra : OMICIDIO GIOIA. GIOVANNI LIMATA SI PROVOCA TAGLI AGLI AVAMBRACCI E ALLA GOLA CON UNA SCATOLETTA DI TONNO -… - Prix_dd : RT @FranAltomare: Ok la gioia di aver trovato casa mia a Milano. Ma prima la lotta con quelli che ti rubano casa con le valigette di contan… - x_juanstylvato5 : RT @FranAltomare: Ok la gioia di aver trovato casa mia a Milano. Ma prima la lotta con quelli che ti rubano casa con le valigette di contan… -