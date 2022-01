"Non riesco a parlare". Amici, dramma per Gerry Scotti: lacrime e stop alla diretta, cosa lo travolge (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tanto ambito Serale si sta avvicinando e quindi la competizione è altissima ad Amici, lo storico e fortunato talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda oggi, domenica 23 gennaio, c'è stato un giudice molto speciale: si tratta di Gerry Scotti, a cui è toccato il compito di stilare una classifica sulle esibizioni relative alle cover dei cantanti. I voti dati dal conduttore di Mediaset sono stati tutti alti, ma con delle differenze sostanziali. Alcuni degli allievi di Amici lo hanno ovviamente colpito più degli altri. Su tutti Crytical, cantante della “scuderia” di Anna Pettinelli che lo ha scosso particolarmente a livello emotivo. Dopo la sua esibizione, Scotti si è infatti preso un momento di pausa prima di esprimersi: “Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tanto ambito Serale si sta avvicinando e quindi la competizione è altissima ad, lo storico e fortunato talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda oggi, domenica 23 gennaio, c'è stato un giudice molto speciale: si tratta di, a cui è toccato il compito di stilare una classifica sulle esibizioni relative alle cover dei cantanti. I voti dati dal conduttore di Mediaset sono stati tutti alti, ma con delle differenze sostanziali. Alcuni degli allievi dilo hanno ovviamente colpito più degli altri. Su tutti Crytical, cantante della “scuderia” di Anna Pettinelli che lo ha scosso particolarmente a livello emotivo. Dopo la sua esibizione,si è infatti preso un momento di pausa prima di esprimersi: “Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Non riesco Colantuono a DAZN: 'Abbiamo fatto la gara che ci aspettavamo di fare' Lavoro nel calcio da qualche anno e ho vissuto alcune situazioni complicate, non mi spaventano certe situazioni, solo che non mi piacciono i regolamenti del Covid, non riesco ad interpretarli, c'è ...

Cagliari, Mazzarri: "Abbiamo buttato via due punti meritatissimi" Non riesco a concepire quel che abbiamo combinato, non posso dire qui chi ha commesso una leggerezza pazzesca, lo dirò in faccia al mio giocatore. Ho sfondato tre porte a fine gara". Alla fine rimane ...

