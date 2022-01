Napoli | Spalletti | “Dobbiamo migliorare da un punto di vista di cattiveria”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLuciano, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 4-1 contro la Salernitana: “Rimettere in discussione la partita dopo il vantaggio è sempre una complicazione perché poi la squadra abbassa il ritmo e abbiamo perso qualche partita in casa di quelle che fanno male. La squadra ha reagito bene, ha fatto un finale di primo tempo ed un avvio di ripresa dove ha dimostrato di voler portare a casa questi tre punti”. Mertens nel primo tempo veniva incontro e scaricava per Ruiz, l’avevate preparata così? “Se si va in campo con i piccoletti davanti è chiaro che bisogna giocare palla a terra ed in velocità e si devono creare spazi, questa è la lettura corretta”. A fine partita ha parlato con Osimhen, di cosa? “Osimhen era un po’ nervoso perché non ha fatto gol, era dispiaciuto. Sono bischerate di ...