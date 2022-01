Migranti, Papa: "Dolore nel vedere morti in mare dopo no a sbarchi" (Di domenica 23 gennaio 2022) 'Quanto Dolore sentiamo nel vedere nostri fratelli e sorelle morire in mare perché non li lasciano sbarcare. E questo, alcuni lo fanno in nome di Dio'. Lo ha detto Papa Francesco in un passaggio 'a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 gennaio 2022) 'Quantosentiamo nelnostri fratelli e sorelle morire inperché non li lasciano sbarcare. E questo, alcuni lo fanno in nome di Dio'. Lo ha dettoFrancesco in un passaggio 'a ...

Migranti, Papa: "Dolore nel vedere morti in mare dopo no a sbarchi" 'Quanto dolore sentiamo nel vedere nostri fratelli e sorelle morire in mare perché non li lasciano sbarcare. E questo, alcuni lo fanno in nome di Dio'. Lo ha detto papa Francesco in un passaggio 'a braccio' della sua omelia durante la messa nella Basilica di San Pietro. 'Il culto più gradito a Dio - ha aggiunto il Pontefice - è prendersi cura del prossimo'.

Papa “L’Ue trovi coesione sulla gestione dei migranti” CITTà DEL VATICANO (ITALPRESS) - "A Lesbo ho potuto constatare la generosità di quanti prestano la propria opera per fornire accoglienza e aiuto ai migranti, ma soprattutto ho visto i volti dei tanti ...

