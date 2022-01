Lutto nel mondo del calcio, dopo 20 anni ancora viene pianto (Di domenica 23 gennaio 2022) A vent’anni dalla sua morte continua sempre e costantemente a essere ricordato e osannato da chi ha potuto conoscerlo di persona. La giornata di oggi è il ricordo di una triste data che avvenne esattamente vent’anni fa e che coinvolse un giocatore professionista di Serie A davvero molto amato e voi ricordavate questa tragica storia? Il Brescia di inizio anni 2000 è stata una delle squadre più iconiche del periodo, dato che le Rondinelle lombarde potevano volare in campo grazie alla presenza di campioni assoluti del calibro di Roberto Baggio, Pep Guardiola o Luca Toni. Oltre a questi però erano tantissimi i giocatori normali che hanno continuati per tutta la carriera a svolgere un ruolo da onesti mestieranti della palla e uno di questi era Vittorio Mero, difensore dalle ottime capacità e che aveva finalmente potuto assaggiare la Serie ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 23 gennaio 2022) A vent’dalla sua morte continua sempre e costantemente a essere ricordato e osannato da chi ha potuto conoscerlo di persona. La giornata di oggi è il ricordo di una triste data che avvenne esattamente vent’fa e che coinvolse un giocatore professionista di Serie A davvero molto amato e voi ricordavate questa tragica storia? Il Brescia di inizio2000 è stata una delle squadre più iconiche del periodo, dato che le Rondinelle lombarde potevano volare in campo grazie alla presenza di campioni assoluti del calibro di Roberto Baggio, Pep Guardiola o Luca Toni. Oltre a questi però erano tantissimi i giocatori normali che hanno continuati per tutta la carriera a svolgere un ruolo da onesti mestieranti della palla e uno di questi era Vittorio Mero, difensore dalle ottime capacità e che aveva finalmente potuto assaggiare la Serie ...

