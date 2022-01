Lo spaventoso schianto contro il bus | morti 5 giovani

Advertising

Sport_Fair : Che schianto per #Schwarzenegger Spaventoso incidente - newsbiella : Pollone, schianto spaventoso davanti al cimitero: un'auto si ribalta di lato -

Ultime Notizie dalla rete : spaventoso schianto

ilGiornale.it

... il dottor Paolo Tognato è stato uno dei primi a intervenire la tragica notte del 5 aprile 2005, a Riese Pio X, in provincia di Treviso, quando in unoin auto, muoiono tre ragazzi.a Pollone. Due auto si sono scontrate davanti al cimitero del paese per cause ancora da accertare. Uno dei mezzi coinvolti si è ribaltato su di un lato, riportando parecchi danni ...Le vittime hanno una età compresa tra i 17 e i 22 anni. La vettura dei ragazzi avrebbe invaso la corsia opposta ...Paolo Tognato è stato uno dei primi ad arrivare sul posto la tragica notte del 5 aprile 2005, quando 3 giovanissimi della "Padova bene" persero la vita in un incidente stradale. Nessuno lo ha mai cerc ...