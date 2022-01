LIVE Berrettini-Carreno Busta, Australian Open 2022 in DIRETTA: Barty vince il primo set contro Anisimova! A seguire l’azzurro (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.55 La padrona di casa Ashleigh Barty conquista il primo set per 6 giochi a 4 contro l’americana Amanda Anisimova in 40 minuti. A seguire tocca all’azzurro contro l’iberico! 08.30 La sessione serale sulla Rod Laver Arena inizierà alle 9 italiane con la sfida tra Ashleigh Barty ed Amanda Anisimova. A seguire il secondo match sarà quello tra Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta. Dunque verosimilmente si inizierà tra le 11.00 e le 11.30, a meno che la partita precedente non si dilunghi. 8.28 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.55 La padrona di casa Ashleighconquista ilset per 6 giochi a 4l’americana Amanda Anisimova in 40 minuti. Atocca all’iberico! 08.30 La sessione serale sulla Rod Laver Arena inizierà alle 9 italiane con la sfida tra Ashleighed Amanda Anisimova. Ail secondo match sarà quello tra Matteoe Pablo. Dunque verosimilmente si inizierà tra le 11.00 e le 11.30, a meno che la partita precedente non si dilunghi. 8.28 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Matteo ...

