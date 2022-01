L’alcool è cancerogeno? Ecco lo studio shock (Di domenica 23 gennaio 2022) Vediamo insieme questo nuovo ed interessante studio che è stato fatto per quanto riguarda l’alcol e che lascia senza parole. A tantissime persone piace, magari, rilassarsi con un goccio di vino magari alla sera, ed è anche giusto. Ma un recente studio ha lasciato una domanda che ha lasciato tutti senza parole, ovvero ci si chiedeva se l’alcol è cancerogeno. Cerchiamo di capire e di comprendere quindi che cosa hanno scoperto i vari scienziati che hanno dedicato il loro tempo. L’alcol è cancerogeno? Ecco lo studio Lo studio che è stato fatto ha preso in esame ben 150.000 persone per oltre dieci anni, ed ha scoperto un filo di collegamento tra il consumo di alcol e la possibilità di avere il cancro. LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Luca Saladino rompe ... Leggi su formatonews (Di domenica 23 gennaio 2022) Vediamo insieme questo nuovo ed interessanteche è stato fatto per quanto riguarda l’alcol e che lascia senza parole. A tantissime persone piace, magari, rilassarsi con un goccio di vino magari alla sera, ed è anche giusto. Ma un recenteha lasciato una domanda che ha lasciato tutti senza parole, ovvero ci si chiedeva se l’alcol è. Cerchiamo di capire e di comprendere quindi che cosa hanno scoperto i vari scienziati che hanno dedicato il loro tempo. L’alcol èloLoche è stato fatto ha preso in esame ben 150.000 persone per oltre dieci anni, ed ha scoperto un filo di collegamento tra il consumo di alcol e la possibilità di avere il cancro. LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Luca Saladino rompe ...

Advertising

zazoomblog : L’alcool è cancerogeno? Ecco lo studio shock - #L’alcool #cancerogeno? #studio #shock - ivyrmore_ : RT @Millazena: Se la body positivity non va bene perché i corpi grassi incentivano a persegure stili di vita non sani allora non vedo perch… - rainboyfriends : RT @Millazena: Se la body positivity non va bene perché i corpi grassi incentivano a persegure stili di vita non sani allora non vedo perch… - magaolimpia : RT @Millazena: Se la body positivity non va bene perché i corpi grassi incentivano a persegure stili di vita non sani allora non vedo perch… - Silvia_Fidelia : RT @Millazena: Se la body positivity non va bene perché i corpi grassi incentivano a persegure stili di vita non sani allora non vedo perch… -

Ultime Notizie dalla rete : L’alcool cancerogeno L’alcool è cancerogeno? Ecco lo studio shock Formatonews