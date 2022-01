La versione di Salvini sul Quirinale (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo aver visto i capigruppo alla Camera e al Senato, Matteo Salvini ha incontrando i delegati regionali. Dopo l'incontro si è fermato con i giornalisti per fare il punto sulla situazione. Nessun candidato già deciso, ma una lista che presenterà domani. Domani il leader della Lega incontrerà Enrico Letta, a cui non risparmia critiche. Leggi su ilfoglio (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo aver visto i capigruppo alla Camera e al Senato, Matteoha incontrando i delegati regionali. Dopo l'incontro si è fermato con i giornalisti per fare il punto sulla situazione. Nessun candidato già deciso, ma una lista che presenterà domani. Domani il leader della Lega incontrerà Enrico Letta, a cui non risparmia critiche.

Advertising

prestia_fabio : RT @ilfoglio_it: Chi sarà il candidato del centrodestra al Quirinale? Ecco cosa ha detto #Salvini dopo l'incontro con i delegati regionali… - ilfoglio_it : Chi sarà il candidato del centrodestra al Quirinale? Ecco cosa ha detto #Salvini dopo l'incontro con i delegati reg… - paoloigna1 : RT @ettoremaria: Corsa al Colle/19. Il #Cavaliere getta la spugna e dice no a #Draghi. #Salvini e #Meloni si trovano con i cocci e non sann… - Arturo_Parisi : RT @ettoremaria: Corsa al Colle/19. Il #Cavaliere getta la spugna e dice no a #Draghi. #Salvini e #Meloni si trovano con i cocci e non sann… - ettoremaria : Corsa al Colle/19. Il #Cavaliere getta la spugna e dice no a #Draghi. #Salvini e #Meloni si trovano con i cocci e n… -

Ultime Notizie dalla rete : versione Salvini La versione di Salvini sul Quirinale Dopo aver visto i capigruppo alla Camera e al Senato, Matteo Salvini ha incontrando i delegati regionali. Dopo l'incontro si è fermato con i ...

Quirinale, dopo il ritiro di Berlusconi il centrodestra nega fratture. Lupi: 'Non ci divideranno'. Ma e scontro su Draghi e durata del ... Ma se Salvini nel vertice non si esprime sul futuro di Draghi , a riunione ancora in corso è invece ... Una versione però smentita a vertice terminato, tra le furie della stessa Giorgia Meloni: 'Abbiamo ...

La versione di Salvini sul Quirinale Il Foglio La versione di Salvini sul Quirinale Dopo aver visto i capigruppo alla Camera e al Senato, Matteo Salvini ha incontrando i delegati regionali. Dopo l'incontro si è fermato con i giornali ...

Quirinale, Salvini: "Faremo più nomi e Draghi resti dov'è" ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una domenica di lavoro utile, ho sentito e raccolto proposte, ringrazio Berlusconi per la generosità e la scelta che ha tolto il campo da veti. Sto raccogliendo proposte d ...

Dopo aver visto i capigruppo alla Camera e al Senato, Matteoha incontrando i delegati regionali. Dopo l'incontro si è fermato con i ...Ma senel vertice non si esprime sul futuro di Draghi , a riunione ancora in corso è invece ... Unaperò smentita a vertice terminato, tra le furie della stessa Giorgia Meloni: 'Abbiamo ...Dopo aver visto i capigruppo alla Camera e al Senato, Matteo Salvini ha incontrando i delegati regionali. Dopo l'incontro si è fermato con i giornali ...ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una domenica di lavoro utile, ho sentito e raccolto proposte, ringrazio Berlusconi per la generosità e la scelta che ha tolto il campo da veti. Sto raccogliendo proposte d ...