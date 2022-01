Karrion Kross | “In WWE ho imparato tanto | mi sento più completo”

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il licenziamento difu tra quelli che più hanno colpito i fan, il due volte NXT Champion dopo una dominante parentesi nell’ex brand giallo non ha avuto modo di inserirsi al meglio nelle gerarchie di Raw. Di recentein persona ha parlato del suo periodo alla corte di Vince McMahon ai microfoni del ‘Wrassle Rap podcast’ Le parole diAnche se la sua esperienza in WWE non è finita nel migliore dei modisi è detto soddisfatto della sua parentesi alla corte di Vince McMahon, periodo in cui haed ha arricchito il suo bagaglio da performer. L’ex NXT Champion ha anche parlato della più grande differenza tra l’ex brand giallo ed il main roster: la grande pressione del ...

