In quello stadio Sinner | agli Australian Open si mette malissimo | un rovinoso agguato al nostro campione

(Di domenica 23 gennaio 2022) Per la prima volta in carriera, Jannikraggiunge la seconda settimana di un torneo dello Slam. E lo fa all'quasi a cavallo, lasciando sul terreno un solo set nei primi 3 match. L'unico parziale l'altoatesino lo concede con un passaggio a vuoto al giapponese Taro Daniel, battuto comunque 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. Ora per Jannik inizieranno i confronti meno semplici, quelli con i giocatori della fascia più alta del tennis mondiale. Un cammino comunque che non lo spaventa, dall'alto della sua testa di serie numero 11.ottavi di finale incontrerà Alex de Minaur (domani), probabilmente nello scenario unico della Rod Laver Arena visto che l'o è ormai l'unica speranza rimasta al pubblico di casa.avrà sì il pubblico contro, ma con il numero 32 ...

