Il patriarca | la compagna e il figlio Tesoro Guerlain | la faida dei profumi

(Di domenica 23 gennaio 2022) In ballo i 3 miliardi del fondatore del celebre marchio. L'erede: "Papà ha l'Alzheimer, quella donna lo sta manipolando" di GIOVANNI SERAFINI

In ballo i 3 miliardi del fondatore del celebre marchio. L'erede: "Papà ha l'Alzheimer, quella donna lo sta manipolando" di GIOVANNI SERAFINIIl matrimonio quindi non si è ancora celebrato e questo rende furiosa ladel grande ... Figlio unico e ultimo rappresentante della dinastia, Stéphane ha la tutela legale sule si ...In ballo i 3 miliardi del fondatore del celebre marchio. L’erede: "Papà ha l’Alzheimer, quella donna lo sta manipolando" ...L'erede designato di Jean-Paul Guerlain (infermo) stoppa il matrimonio con la compagna accusata di circonvenzione d'incapace ...