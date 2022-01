Il no - vax morto a 28 anni di covid negava il virus e all'ospedale non voleva il casco con l'ossigeno (Di domenica 23 gennaio 2022) Una morte che si poteva evitare quella ragazzo di 28 anni, residente a Terracina morto in seguito al covid, Fino all'ultimo ha negato di avere il covid ma quando le sue condizioni sono diventate più ... Leggi su globalist (Di domenica 23 gennaio 2022) Una morte che si poteva evitare quella ragazzo di 28, residente a Terracinain seguito al, Fino all'ultimo ha negato di avere ilma quando le sue condizioni sono diventate più ...

Advertising

repubblica : No Vax, morto di Covid un ragazzo di Terracina: aveva 27 anni. Ha cercato di rifiutare anche le cure [di Clemente P… - Agenzia_Ansa : Morto 28enne novax, si era strappato il casco dell'ossigeno poi era stato convinto a rimetterlo. Anche il padre non… - fattoquotidiano : No vax, a Ferrara morto di Covid il medico che definiva i virologi “pseudoscienziati”. Era in terapia intensiva da… - mrcllznn : Ferrara, medico morto per Covid: dal palco no vax chiamava i virologi «pseudoscienziati» - MAnnurca : RT @anarcoluigista: No Vax, morto di Covid un ragazzo di Terracina: aveva 27 anni. Ha rifiutato le cure: 'Si è strappato il casco'. Grave a… -