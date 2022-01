FRITZ!Box 4060 AX è disponibile anche in Italia (Di domenica 23 gennaio 2022) FRITZ!Box 4060 AX, il nuovo router wireless di AVM studiato sia per il gaming che per il business, è finalmente disponibile anche sul mercato Italiano Il nuovo FRITZ!Box 4060 è il router wireless tri-band dotato di Wi-Fi 6 (wireless AX) 4×4 e che include MIMO multiutente (MU-MIMO) e funzione Wi-Fi Mesh. Grazie alla funzione NAS integrata, il nuovo router AVM è anche il centralino multimediale della rete locale, infatti, questo modello top di gamma della serie di modelli ’40’ dispone per la prima volta di una stazione base DECT (cui si possono connetter fino a 6 telefoni cordless) con DECT ULE, che consente funzioni di telefonia e Smart Home. FRITZ!Box 4060 rappresenta l’attuale miglior soluzione per chi possiede una ... Leggi su tuttotek (Di domenica 23 gennaio 2022)AX, il nuovo router wireless di AVM studiato sia per il gaming che per il business, è finalmentesul mercatono Il nuovoè il router wireless tri-band dotato di Wi-Fi 6 (wireless AX) 4×4 e che include MIMO multiutente (MU-MIMO) e funzione Wi-Fi Mesh. Grazie alla funzione NAS integrata, il nuovo router AVM èil centralino multimediale della rete locale, infatti, questo modello top di gamma della serie di modelli ’40’ dispone per la prima volta di una stazione base DECT (cui si possono connetter fino a 6 telefoni cordless) con DECT ULE, che consente funzioni di telefonia e Smart Home.rappresenta l’attuale miglior soluzione per chi possiede una ...

