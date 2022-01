Florenzi: «Alla Roma mi dissero che non servivano più eroi per i tifosi» (Di domenica 23 gennaio 2022) Il terzino del Milan, Alessandro Florenzi, si racconta in un’intervista a Dazn parlando della sua esperienza in rossonero. “Al Milan ho trovato una bella famiglia, siamo molto affiatati. Il campionato sta andando bene, il nostro obiettivo è lottare per qualcosa di importante. “Ho l’esperienza giusta per dare di consigli ma cerco sempre di imparare da chi ha più esperienza e ha vinto tanto. Do molti consigli ai ragazzi, soprattutto sui comportamenti che mi hanno aiutato sulla mia carriera”. Sul battibecco con Hakan Calhanoglu dopo la rete del turco nel derby: “Non ho niente contro di lui, ma per me gli atteggiamenti sono importanti. Mi dà fastidio quando si manca di rispetto. Se avesse esultato non avrei avuto problemi, ma lo ha fatto un po’ sopra le righe. In quel momento ho avuto quella reazione lì”. Florenzi ha parlato anche dell’addio ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Il terzino del Milan, Alessandro, si racconta in un’intervista a Dazn parlando della sua esperienza in rossonero. “Al Milan ho trovato una bella famiglia, siamo molto affiatati. Il campionato sta andando bene, il nostro obiettivo è lottare per qualcosa di importante. “Ho l’esperienza giusta per dare di consigli ma cerco sempre di imparare da chi ha più esperienza e ha vinto tanto. Do molti consigli ai ragazzi, soprattutto sui comportamenti che mi hanno aiutato sulla mia carriera”. Sul battibecco con Hakan Calhanoglu dopo la rete del turco nel derby: “Non ho niente contro di lui, ma per me gli atteggiamenti sono importanti. Mi dà fastidio quando si manca di rispetto. Se avesse esultato non avrei avuto problemi, ma lo ha fatto un po’ sopra le righe. In quel momento ho avuto quella reazione lì”.ha parlato anche dell’addio ...

