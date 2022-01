Ernst Jünger e gli altri maestri che hanno previsto i tempi moderni (Di domenica 23 gennaio 2022) Lo scrittore tedesco aveva capito che la paura ci fa rinunciare alla libertà (proprio come avviene oggi) e adorare la scienza per esorcizzare la morte. «I tiranni vivono costantemente nella tremenda convinzione che a poter uscire dallo stato di paura siano in molti, non solo alcuni individui singoli, il che significherebbe con certezza la loro caduta. Questo è anche il vero motivo del rancore contro ogni dottrina del trascendente. Lì infatti si cela il massimo pericolo: che l’uomo non abbia più paura». A scrivere queste parole in occasione del sessantesimo compleanno del filosofo Martin Heidegger, nel 1950, è stato il grande scrittore tedesco Ernst Jünger in un saggio intitolato Oltre la linea. Sono passati più di 70 anni, ma il valore di ogni singola frase è rimasto intatto. Anzi, il breve passaggio citato sembra descrivere perfettamente la realtà ... Leggi su panorama (Di domenica 23 gennaio 2022) Lo scrittore tedesco aveva capito che la paura ci fa rinunciare alla libertà (proprio come avviene oggi) e adorare la scienza per esorcizzare la morte. «I tiranni vivono costantemente nella tremenda convinzione che a poter uscire dallo stato di paura siano in molti, non solo alcuni individui singoli, il che significherebbe con certezza la loro caduta. Questo è anche il vero motivo del rancore contro ogni dottrina del trascendente. Lì infatti si cela il massimo pericolo: che l’uomo non abbia più paura». A scrivere queste parole in occasione del sessantesimo compleanno del filosofo Martin Heidegger, nel 1950, è stato il grande scrittore tedescoin un saggio intitolato Oltre la linea. Sono passati più di 70 anni, ma il valore di ogni singola frase è rimasto intatto. Anzi, il breve passaggio citato sembra descrivere perfettamente la realtà ...

spincatia : 'Gli errori sono per la vita ciò che le ombre sono per la luce.' Ernst Jünger - cervelloinfuga : RT @ScempioDelMondo: Gli uomini liberi sono forti anche dove rappresentano un'esigua minoranza. Ernst Jünger Trattato del Ribelle https:/… - thegard20360140 : RT @Crimini_Dem: Mai come oggi gli uomini che non temono la morte sono infinitamente superiori anche al più forte potere temporale. Per que… - Anna2459S : RT @ScempioDelMondo: Il naufragio del Titanic è un simbolo grandioso... È l'affondamento dell'idea stessa di progresso: la perfezione della… - alloro74 : Ecco l'incubo dei tiranni: che la loro vittima s'innalzi a una libertà ad essi inaccessibile, e che si dilegui,ment… -

