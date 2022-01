Colantuono: “Rigore Elmas insistente, secondo giusto. I miei calciatori stavano male” (Di domenica 23 gennaio 2022) Stefano Colantuono parla al termine di Napoli-Salernitana: “Il Rigore di Elmas non esiste, secondo penalty giusto assegnarlo“. Così il tecnico della Salernitana fa subito il punto sui due contestati rigori assegnati al Napoli. secondo l’allenatore granata il contatto su “Elmas non c’era“, mentre è stato giusto fischiare re il fallo di mano di Veseli sul tiro di Insigne, poi il difensore è stato anche espulso, anche perché era stato ammonito anche in occasione del primo calcio di Rigore assegnato da Pairetto al Napoli. Colantuono torna sulla partita Napoli-Salernitana e dice: “I miei giocatori vanno ringraziati, c’erano alcuni che a fine primo tempo hanno dato di stomaco, alcuni recuperati per il Covid ... Leggi su napolipiu (Di domenica 23 gennaio 2022) Stefanoparla al termine di Napoli-Salernitana: “Ildinon esiste,penaltyassegnarlo“. Così il tecnico della Salernitana fa subito il punto sui due contestati rigori assegnati al Napoli.l’allenatore granata il contatto su “non c’era“, mentre è statofischiare re il fallo di mano di Veseli sul tiro di Insigne, poi il difensore è stato anche espulso, anche perché era stato ammonito anche in occasione del primo calcio diassegnato da Pairetto al Napoli.torna sulla partita Napoli-Salernitana e dice: “Igiocatori vanno ringraziati, c’erano alcuni che a fine primo tempo hanno dato di stomaco, alcuni recuperati per il Covid ...

