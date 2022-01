Ciclismo | Elisa Balsamo | “Battere Marianne Vos rende la maglia più speciale Sogno una Classica”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Un capolavoro di squadra, una firma importantissima a soli 23 anni.si è laureata a Lovanio campionessa del mondo disu strada al femminile lo scorso anno e in questa nuova stagione, al debutto nel World Tour con ladella Trek-Segafredo, potrà sfoggiare l’ambitissimairidata. In un’interessante intervista a Rouleur è andata a ripercorrere la prova in linea dei Mondiali: “Hanno lavorato tutte per me, per tutta la gara, è stato fantastico. Senza di loro, non sarebbe stato possibile.Vos era un mio idolo da bambina e lo è ancora adesso, per me è un esempio, perché ha vinto tutto ed è fortissima.proprio leiquestaancora più”. Guardando al futuro: ...