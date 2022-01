Cagliari-Fiorentina 1-1, sardi raggiunti dai viola in dieci (Di domenica 23 gennaio 2022) Cagliari (ITALPRESS) – Tante assenze, un rigore sbagliato a testa e un'espulsione. Senza Vlahovic, la Fiorentina in dieci uomini riesce a pareggiare 1-1 sul campo del Cagliari. Tra squalifiche (Pavoletti e Carboni), covid (tre positivi) e infortuni (Nandez indisponibile dell'ultim'ora), anche Mazzarri è costretto a schierare una formazione d'emergenza. Nel 3-5-2 Pereiro è il partner di Joao Pedro, Obert il terzo in difesa con Dalbert tra gli interni di centrocampo. La squadra di Italiano ha mancato l'appuntamento con la rete in quattro delle ultime sette trasferte in Serie A, mentre il Cagliari prende gol da dodici partite interne consecutive. E l'avvio di gara offre subito la chance dell'1-0 ai viola: Bellanova non legge il taglio di Odriozola e lo stende in area, l'arbitro Aureliano ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)(ITALPRESS) – Tante assenze, un rigore sbagliato a testa e un'espulsione. Senza Vlahovic, lainuomini riesce a pareggiare 1-1 sul campo del. Tra squalifiche (Pavoletti e Carboni), covid (tre positivi) e infortuni (Nandez indisponibile dell'ultim'ora), anche Mazzarri è costretto a schierare una formazione d'emergenza. Nel 3-5-2 Pereiro è il partner di Joao Pedro, Obert il terzo in difesa con Dalbert tra gli interni di centrocampo. La squadra di Italiano ha mancato l'appuntamento con la rete in quattro delle ultime sette trasferte in Serie A, mentre ilprende gol da dodici partite interne consecutive. E l'avvio di gara offre subito la chance dell'1-0 ai: Bellanova non legge il taglio di Odriozola e lo stende in area, l'arbitro Aureliano ...

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - IFTVofficial : 8’ Fiorentina miss penalty ? 47’ Cagliari 1-0 Fiorentina ?? 64’ Odriozola red card ?? 68’ Cagliari miss penalty ? 75… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures 2:30 P. M | Cagliari vs Fiorentina 5:00 P. M | Napoli vs Salernitana 5:00 P. M | Spez… - Ftbnews24 : ???? #Pagelle Cagliari-Fiorentina 1-1 gol e highlights video YouTube: Sottil risponde a Joao Pedro #Fiorentina… - MasterblogBo : CAGLIARI (ITALPRESS) – Tante assenze, un rigore sbagliato a testa e un’espulsione. Senza Vlahovic, la Fiorentina in… -