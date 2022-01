Advertising

Grifoman1 : Blessin: Giocando così il Genoa avrà bei tempi'??? Sheva verso rescissione del contratto, piace alla Polonia - _hairetikos_ : Dopo #Shevchenko adesso lo sconosciuto #Blessin come nuovo allenatore del #Genoa. Nemmeno a #FootballManager ho mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Blessin Giocando

La strada è ancora lunga ma il pareggio con l'Udinese ha dato il segnale che il Genoa del neo tecnico Alexanderè vivo. "Non è stato il risultato che meritavamo ma ci sono tanti aspetti positivi. I miei giocatori hanno lavorato molto duramente e hanno cercato di implementare ciò che abbiamo fatto dopo ...Fa qualche esperienza in Bundesligacon lo Stoccarda, dove conosce Ralf Rangnick, e i ... Assicuratore mancato Dopo aver salutato il campo da calcio come giocatore,decide di ...La strada è ancora lunga ma il pareggio con l'Udinese ha dato il segnale che il Genoa del neo tecnico Alexander Blessin è vivo. "Non è stato il risultato che meritavamo ma ci sono tanti aspetti positi ...(LaPresse) L'Inter soffre più del previsto, ma supera al '90 il Venezia in uno degli anticipi della 23esima giornata di Serie A. Finisce ...