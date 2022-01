Berrettini | un uragano agli Australian Open | travolto Busta e vola per la prima volta ai quarti

(Di domenica 23 gennaio 2022) Un Matteoda urlo: continua la galoppata del tennista azzurro. Infatti il numero 7 al mondo batte in tre set lo spagnolo Pablo Carreñocon il punteggio di 7-5, 7-6(4), 6-4 al termine di un match perfetto. E così,aidi finale, dove il tabellone gli riserva l'incontro con Gael Monfils. Ma non è tutto. Per l'Italia infatti arrivano soddisfazioni anche dal doppio maschile, con Simone Bolelli e Fabio Fognini che superano gli ottavi battendo in tre set Jamie Murray e Bruno Soares. Ma i riflettori sono tutti per unche sembra inarrestabile. Il romano, dopo la maratona con Alcaraz e il match con qualche sbavatura nei primi due turni contro Nakashima e Kozlov, ...

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini uragano

LiberoQuotidiano.it

