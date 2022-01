Australian Open 2022: Nadal, Shapovalov e Monfils ai quarti di finale, eliminato Alexander Zverev (Di domenica 23 gennaio 2022) In attesa dell’esito del quarto ottavo di finale odierno del tabellone del singolare maschile degli Australian Open 2022 tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, sono arrivati i primi verdetti. Rafael Nadal si è confermato su grandi livello. Il n.5 del mondo ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (14) 6-2 6-2 il francese Adrian Mannarino (n.69 ATP) e si è così guadagnato per la 14ma volta in carriera l’accesso ai quarti di questo torneo. Un match che ha vissuto sulla lunghezza del primo parziale (82?) e di un infinito tie-break che ha poi sorriso a Rafa. Per via anche di alcuni problemi fisici di Mannarino, il campione maiorchino ha avuto vita facile e si è imposto facilmente. Nel prossimo turno Nadal dovrà affrontare a sorpresa il canadese Denis ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) In attesa dell’esito del quarto ottavo diodierno del tabellone del singolare maschile deglitra Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, sono arrivati i primi verdetti. Rafaelsi è confermato su grandi livello. Il n.5 del mondo ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (14) 6-2 6-2 il francese Adrian Mannarino (n.69 ATP) e si è così guadagnato per la 14ma volta in carriera l’accesso aidi questo torneo. Un match che ha vissuto sulla lunghezza del primo parziale (82?) e di un infinito tie-break che ha poi sorriso a Rafa. Per via anche di alcuni problemi fisici di Mannarino, il campione maiorchino ha avuto vita facile e si è imposto facilmente. Nel prossimo turnodovrà affrontare a sorpresa il canadese Denis ...

