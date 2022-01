Australian Open 2022, Alexander Zverev: “Ho disputato un incontro orribile, non ci sono scuse” (Di domenica 23 gennaio 2022) Visibilmente deluso e amareggiato, Alexander Zverev ha dovuto incassare la sconfitta negli ottavi di finale degli Australian Open 2022 per mano del canadese Denis Shapovalov. Il tedesco, tra i favoriti per il successo finale, non ha mantenuto le attese, battuto in maniera piuttosto netta dal talentuoso mancino nordamericano per 6-3 7-6 (5) 6-3. Una prestazione inspiegabile quella di Sascha, visto come aveva concluso il 2021 e con quali certezze: successo nelle ATP Finals, superando in semifinale Novak Djokovic e in Finale Daniil Medvedev. Il tabù degli Slam, quindi, non è stato sfatato neanche in questa circostanza e per il teutonico è dura da mandare giù. “Denis ha disputato un grande incontro, ma io onestamente dovevo giocare meglio. Quanto fatto in campo è stato ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Visibilmente deluso e amareggiato,ha dovuto incassare la sconfitta negli ottavi di finale degliper mano del canadese Denis Shapovalov. Il tedesco, tra i favoriti per il successo finale, non ha mantenuto le attese, battuto in maniera piuttosto netta dal talentuoso mancino nordamericano per 6-3 7-6 (5) 6-3. Una prestazione inspiegabile quella di Sascha, visto come aveva concluso il 2021 e con quali certezze: successo nelle ATP Finals, superando in semifinale Novak Djokovic e in Finale Daniil Medvedev. Il tabù degli Slam, quindi, non è stato sfatato neanche in questa circostanza e per il teutonico è dura da mandare giù. “Denis haun grande, ma io onestamente dovevo giocare meglio. Quanto fatto in campo è stato ...

Advertising

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - ItaliaTeam_it : ALÉ JANNIK! ?? Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open, il giapponese Taro Daniel superato in quattro set!… - Torocuchu90 : RT @Eurosport_IT: Il doppio azzurro va avanti! ?????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Fognini | #Bolelli - GiornaleBarga : Jasmine Paolini eliminata anche in doppio agli Australian Open -