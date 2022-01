Atletica | Lai e Dosso in evidenza sui 60 metri ad Ancona

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) Tre azzurri si mettono in mostra sui 60piani di, meeting dileggera. Nella finale maschile, il sardo Luca Lai chiude in 6?56, migliorando di un centesimo il record personale e diventando così il sesto italiano di sempre. Il 29enne dell’Athletic Club 96 Alperia si trova anche al primo posto nelle liste europee di questa stagione appena iniziata (quinto al mondo). Seconda posizione per Chituru Ali (Fiamme Gialle) in 6?61 con un bel progresso rispetto al 6?68 dell’anno scorso. Nel primo round il migliore era stato Giovanni Galbieri con 6?60 (personale demolito di un decimo dopo quattro anni), che ha poi rinunciato alla finale. Tutti e tre gli sprinter sono andati sotto lo standard per i prossimi Mondiali indoor di Belgrado (18-20 marzo), fissato a 6?63. Tra le donne, ottimo esordio stagionale per Zaynab ...