Antonio Segni | al Colle per soli due anni

(Di domenica 23 gennaio 2022) Aveva cominciato la sua carriera come deputato all'Assemblea Costituente. De Gasperi lo volle subito come ministro dell'Agricoltura per varare la famosa riforma agraria e porre fine ai latifondi

Advertising

NicolaBiffi2 : @Eolad_ @EnricoLetta Giuseppe Saragat, Antonio Segni e Giovanni Leone furono prima capi del governo e poi capo dello stato. - ZanghiGiovanni : @Antonio_Tajani Mario Segni? - Zanardidi : @PiramideRossa Antonio Segni , Moro 1 - avsalv1 : @MauroCobau Antonio Segni - ultimora_pol : 5% Francesco Cossiga (DC): 5% Giovanni Leone (DC): 2% Enrico De Nicola (PLI): 1% Luigi Einaudi (PLI): 1% Oscar Lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Segni

ilGiornale.it

Nel 1962, prima dell'elezione di, alcuni parlamentari Dc depositarono nell'urna una scheda già segnata e il Presidente della Camera Leone dichiarò nulla tutta la votazione. Nell'...E al palazzo del Quirinale entrò. Il divertimento , nella partita per il Colle è assicurato . Bene o male, è da vedere. Ma di pop corn e coca - cola è bene fare la scorta. Buona ...L’elezione dovrebbe avere un iter normale che prevede la convocazione del Parlamento in seduta comune, tre votazioni a maggioranza dei due terzi e le seguenti votazioni a maggioranza assoluta ...Aveva cominciato la sua carriera come deputato all'Assemblea Costituente. De Gasperi lo volle subito come ministro dell'Agricoltura per varare la famosa riforma agraria e porre fine ai latifondi ...