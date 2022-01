Allenatore Everton | decisione presa su Fabio Cannavaro

Advertising

CronacheTweet : Dopo l’esonero di Rafa Benítez, l’Everton ha affidato la panchina pro tempore a Duncan Ferguson, ex calciatore dei… - OddscheckerIT : Intanto in Inghilterra, Duncan #Ferguson, nuovo allenatore dell'#Everton ad interim, stamattina ha fatto visita a d… - sportli26181512 : Everton, Ferguson: 'Mi ha chiamato Ancelotti' VIDEO: L'allenatore ad interim dell'Everton, Duncan Ferguson ha dichi… - news24_inter : #Cannavaro allenatore dell' #Everton ? - junews24com : Everton, occhi sul dopo Benitez: l'ex Juve è in pole position! La novità - -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatore Everton

... rappresenta una delle prime scelte dell'inglese. Attualmente decima in campionato, la squadra di Birmingham è tornata oggi alla vittoria contro l'dopo un digiuno durato tre ...Commenta per primo L'ad interim dell', Duncan Ferguson ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della gara in casa contro l'Aston Villa: ' Ancelotti mi ha telefonato...'.United in gol solo al 93’, Newcastle di misura col Leeds. Everton k.o. con l’Aston Villa nella prima di Duncan Ferguson. A Goodison Park la gara viene sospesa per 19 minuti a causa del volo di un picc ...Goodison Park si trasforma in un inferno: gesto vergognoso durante Everton-Aston Villa, i calciatori diventano furiosi e reagiscono.